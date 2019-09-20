Россия может остаться без такси

Российские активисты внесли в Госдуму предложение по сокращению количества такси в стране. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Инициаторы законопроекта - организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» - считают, что введение «лимита на такси» в российских городах позволит раз и навсегда решить проблему неквалифицированных водителей, осуществляющих индивидуальные перевозки пассажиров за плату.

Документ активистов предполагает установление региональных ограничений по максимальному количеству «таксомоторов» в зависимости от численности населения в конкретном субъекте РФ, а также введение лимита на подключение водителей такси к приложениям-агрегаторам для перевозки граждан.

«Если установленное количество заказов в агрегаторах будет превышено, то водитель получит оборотный штраф в размере до пяти процентов его годовой прибыли в таксомоторных компаниях», - говорится в предложении активистов.

Агрегаторы, по мнению представителей инициативных организаций, тоже не должны обойтись без санкций. Для них будут предусмотрены штрафы от пятидесяти тысяч рублей за предоставление ложной информации о заказах такси и количествах поездок.

«Только так мы сможет реально сократить вероятность появления за рулем такси «случайных» людей», - считают инициаторы законопроекта.

Екатерина Цой