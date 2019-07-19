Из-за обработки сельскохозяйственных земель ядохимикатами в России погибли десятки тысяч пчел, что может привести к дефициту меда в некоторых регионах, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Как рассказали в Минсельхозе, в общей сложности погибло свыше 35,5 тысячи пчел, что составляет порядка 2,5 процента от общего числа насекомых. Всего пострадали 23 региона. Планируется, что уже к 30 июля будет завершен анализ ситуации, после чего будут приняты решения по урегулированию ситуации.

В ведомстве отметили, что граждане, которые считают, что им нанесен имущественный вред, могут обратиться в суд с соответствующим иском.

По информации «Известий», смерть пчел может привести к резкому снижению количества урожая сельхозкультур, которые опыляются насекомыми.

Как ранее писало DEITA.RU, далеко не все насекомые вымирают по вине человека. Так, моль наоборот начала активно, что называется, плодиться и размножаться. В Забайкальском крае она уничтожает плодово-ягодные культуры.

Екатерина Брязгунова