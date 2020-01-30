Россия может уничтожить мир быстрее США

Американский журнал National Interest рассказал о самых смертоносных подлодках в мире. Наиболее опасными признаны российские субмарины, сообщает DEITA.RU.



В рейтинг вошли пять субмарин, несущие на себе ядерные боезаряды. По словам авторов статьи, эти подлодки способны уничтожить мир за полчаса. В рейтинг вошли три российских атомных ракетоносца и две американские подлодки.

Трепетный ужас на США наводят подводные лодки проекта 955 «Борей». Такие субмарины являются самыми тихими в мире - обнаружить их практически невозможно, и удар они могут нанести в любую минуту из любой точки мира.

На данный момент 3 корабля базового проекта 955 «Борей» находятся в строю, один проходит заводские испытания.

Россия в обозримом будущем построит еще четыре подлодки этого класса. Сейчас боевое дежурство несут субмарины «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Скоро на вооружение поступит смертоносный «Князь Владимир».

Они оснащены шестнадцатью ракетами «Булава» дальностью действия поражения почти в 10 тысяч километров. Среди американских аналогов - подлодки «Огайо» и «Колумбия».

«Колумбия» уже находится на стадии строительства, и армия США вскоре получит эти новейшие субмарины, «Огайо» же давно охраняют штаты от внешнего врага.

Сила этих субмарин настолько велика, что каждая из них, по оценкам журнала, способна уничтожить около 300 целей размером с город. Издание уточняет, что эти машины способны стереть с лица земли целые цивилизации за полчаса. Меньше, чем потребуется на заказ и доставку пиццы.

Примечательно, что несмотря на небольшое преимущество России в этой сфере, американский военный бюджет превышает российский в шестнадцать раз. В наступавшем году американцы впервые потратят на армию 750 миллиардов долларов.

Российский военный бюджет составляет 46 миллиардов долларов - девятое место в мире по военным расходам.

Василий Кучин