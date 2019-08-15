Лесные ресурсы России будут оставаться в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин заявил, что уже в скором времени российская сторона может прекратить экспорт леса в Китай.



По его словам, это может произойти в том случае, если китайское руководство не примет мер по предотвращению незаконной вырубки лесов на территории России.

Так называемые, "чёрные лесорубы", как отметил министр, являются очень большой проблемой, наносящей вред экологии страны, а также существенно затрудняющей партнёрство между государствами в этой сфере.

В противном случае, по словам Кобылкина, у России не останется иного выбора, кроме как полностью запретить вывоз леса в Китай.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, каким образом российские компании торгую лесом с китайцами, а также о том, что вопросы экспорта древесины должны стать одной из тем предстоящего Восточного экономического форума.

Дмитрий Шевченко