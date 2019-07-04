Договор о ликвидации ракет средней и небольшой дальности, подписанный ранее главами СССР и США, остановлен. Президент РФ Владимир Путин подписал такой указ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

С этого момента потерял силу закон о приостановлении Россией действия ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь лидер РФ сам решит, в какой момент возобновить его действие, и требуется ли возобновление.

Еще раньше, 2 февраля, США передали России уведомление о приостановлении своего участия в договоре и желании из него выйти.

Анастасия Туркова