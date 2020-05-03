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Россия нарастила добычу нефти
В сравнении с апрелем прошлого года за апрель нынешний Россия нарастила добычу нефти с газовым конденсатом на один процент, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
За январь-апрель этого года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 186,82 миллиона тонн, что оказалось на 0,8% выше прошлогоднего показателя за тот же период.
Вместе с добычей вырос и экспорт. За период с января по апрель текущего года он повысился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.