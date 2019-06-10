Отключения горячей воды в России будут продолжаться, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Однако в будущем отказ от летних отключений горячей воды возможен, но это произойдет не в ближайшей перспективе. Это связано в первую очередь с тем, что более 60 процентов жилищно-коммунального комплекса изношено настолько, что единственное решение проблемы — замена трубопровода.

В интервью с корреспондентом «Известий» Якушев отметил, что доля таких регионов высока, потому гарантировать бесперебойную работу, без аварий в Сетях и тем более без отключений на проведение ремонтных работ – невозможно. Несмотря на это власти обязаны жестко контролировать время проведения работ. Если работы велись неделю — вода в кранах россиян должна быть через неделю.

Ранее прошла информация о том, что в скором времени отключения воды будет занимать не более недели и проводиться будет не чаще, чем раз в два года. При этом на Петербургском международном экономическом форуме отметили, что такая практика уже существует в некоторых регионах российской столицы. Однако далеко не во всех регионах такая практика имеется. Например, в приморском Уссурийске 10 процентов населения остались без воды на четыре месяца. Горячую воду отключили с 15 мая по 20 сентября.

Екатерина Брязгунова