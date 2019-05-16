Стало известно, почему жюри стараются не давать России первое место на конкурсе, сообщает DEITA.RU.



Весь мир замер в ожидании финала важнейшего конкурса - «Евровидения». Россия отправила на него одного из сильнейших молодых исполнителей - Сергея Лазарева. Однако даже это не поможет стране победить.

К такому выводу пришел Филипп Киркоров в интервью с Ксенией Собчак. По словам короля российской эстрады, даже если выступление будет отличным, жюри не даст России первого места. Все потому, что на Западе знают, как в РФ относятся к геям: запрещают гомосексуальные отношения и могут даже преследовать по закону.

Тем временем, во многих европейских странах отношения между однополыми людьми стали нормой. Пример тому - поцелуй двух мужчин, который попал на трансляцию «Евровидения» на «Первом канале».

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Первому каналу» хотят выделить дополнительно несколько миллиардов рублей на сериалы.

Елена Миронова