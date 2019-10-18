Россия не пустила Олимпийские игры на Курилы

Россия отреагировала на сатирическое высказывание губернатора Токио о переносе летних Олимпийских Игр - 2020 из столицы Японии на юг Курильских островов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Российские дипломаты не оценили шутку главы японской столицы Юрико Коикэ, отметив, что проведение международных спортивных мероприятий на своей территории должно восприниматься «хозяевами» как повод объединить жителей разных стран в едином спортивном порыве, а не как одна из причин для «конфронтационных шуток».

Сотрудники посольства напомнили губернатору, что у Японии достаточно своих территорий с подходящим для проведения Олимпиады климатом, но южная часть Курильской гряды к японским землям не относится.

Напомним, в минувший четверг госпожа губернатор пошутила, что в связи с разрушительными последствиями прошедшего тайфуна возможно частичное перенесение некоторых соревнований в рамках Игр-2020 из Токио в Саппоро или на «северные территории» т.е. Курильские острова.

Екатерина Цой