Эксперты предрекли России медленное отставание от более благополучных государств мира, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство выпустило доклад, основанный на собственном исследовании организации, посвящённом изучению макроэкономических процессов в различных странах.



Наиболее интересная его часть посвящена России, а точнее месту страны в современной модели международного распределения труда, ресурсов и возможностей для дальнейшего роста.

Исследователи пришли к неутешительному выводу: в течение ближайших 20 лет России не удастся догнать развитые страны по уровню жизни.

Как пишут эксперты, для необходимых темпов развития Россия должна выйти на уровень, превышающий 22% инвестиций от ВВП, тогда как в настоящее время этот показатель находится на отметке в 17%.

Дмитрий Шевченко