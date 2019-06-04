Россия пришлось сократить экспорт нефти, сообщает DEITA.RU.

Издание "Ведомости", ссылаясь на "Интерфакс" пишет, что по причине временной остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба", российская сторона упустила продажу 592 550 тонн "чёрного золота". В процентном соотношении этот убыток составил 3,22%.

Компанией, которая понесла самые большие убытки из-за вынужденной остановки, по данным издания, стала "Роснефть". Также пострадали такие нефтяные "гиганты", как "Татнефть" и "Газпром нефть". Компаниям пришлось сократить экспорт от 10 до 69%.

В прочем, на российском рынке углеводородов нашлись и такие компании, которые остались "в плюсе" от временной заминки на "Дружбе". Так, по данным издания, "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" увеличили свой экспорт на 21 и 14%.

Также сообщается, что в связи с загрязнением "Дружбы" прекратился экспорт сырья в Польшу и Германию. Поставки в Чехию, Словакию и Венгрию упали на 60% по сравнению с апрелем.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась на несколько процентов.