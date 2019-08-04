Правительство России внесло в Государственную внес в Думу протокол о выплате пенсий жителям Болгарии, сообщает DEITA.RU.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен еще в феврале 2009 года. Сам же протокол был подписан в марте 2019 года. Суть состоит в том, что Россия оплатит пенсию тем гражданам Болгарии, которые работали на территории нашей страны.

Документ предусматривает, что российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР. Этот механизм в нынешнем договоре отсутствует, его применение позволит установить страховую пенсию по старости в 2019-2024 годах для около 1 350 человек.

Как отмечается в пояснительной записке, с момента распада СССР прошло более 27 лет. Бывшие союзные республики являются самостоятельными и суверенными государствами, которые перед гражданами, работающими на их территории, несут обязательства по назначению и выплате пенсий самостоятельно.

Дмитрий Санников