Россия осталась без долгов

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Государство способно рассчитаться по всем своим обязательствам, сообщает DEITA.RU.

Сбережение денег в государственных резервах дало свои плоды для размеры внешнего и внутреннего долга России перед другими странами и собственными гражданами. В этом году запасы средств на депозитах страны полностью перекрыли размеры финансовых обязательств России.

Таким образом, если перед государством будет поставлена задача единовременно закрыть все свои долги другим странам, а также бюджетам разных уровней внутри страны, то это будет легко сделать, лишь сняв нужную сумму со счётов.

Экономисты отмечают, что подобная ситуация сложилась в России впервые с 2014 года, когда цены на нефть и другое сырьё начали падать.

Также финансовым запасам страны удалось вернуться в норму после нескольких лет угнетения российской экономики санкциями запада.

Примечательно, что ещё в начале года, госдолг России превышал активы страны на полтора процента от ВВП.

Дмитрий Шевченко

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