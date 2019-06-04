Систему, освобождающую граждан иностранных государств от уплаты НДС в России, планируют применить по всей стране, сообщает DEITA.RU.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, как пишет журнал "Секрет Фирмы", рассказал изданию о намерении профильного ведомства увеличить объём иностранных денег в товарообороте внутри России за счёт введения системы tax free на всей территории России.

Говоря о новой инициативе, Мантуров обратил внимание на успешный опыт работы механизма в период проведения в России Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Тогда, по словам главы Минпромторга, каждый иностранец тратил внутри страны примерно 90 тысяч рублей.

Также он подчеркнул, что согласно опросам жителей других стран, прибывших в Россию, именно существования системы освобождения от НДС является для них стимулов тратить здесь свои деньги.

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС для российских граждан с 18 до 20% не привело к ожидаемым властью результатам. Вместе с тем, ряд экспертов говорят о том, что судить об эффективности повышения этой метрики ещё рано.