Россия будет защищать граждан РФ, которые находятся на задержанном британском танкере, и предпринимать меры для того, чтобы их освободить, сообщает DEITA.RU.

Об этом РИА ФАН заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, мы своих граждан не должны оставлять ни при каких условиях, что бы ни произошло, по каким бы причинам они ни были там задержаны где-то.

В пятницу, 19 июля, Корпус стражей Исламской революции проинформировал, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero из-за нарушений международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе).

В субботу, 20 июля, посольство России в Иране подтвердило, что на борту задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero находились трое россиян.

Дмитрий Санников