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Россия отберет земли у Украины

Киев, Украина Pixabay

Часть земель Украины может перейти под власть Российской Федерации, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин.

По мнению Климкина, к этому может привести решение конфликта в Донбассе. На сегодняшний день рассматриваются три основных сценария развития событий.

Если украинские власти пойдут на компромисс с Россией — это может закончиться банальным распадом государства. В результате часть земель уйдет «под вассальную зависимость» РФ. Примечательно, что, по словам экс-главы МИДа, некоторые представители киевской власти не исключают подобного развития событий.

Еще один вариант — так называемое замораживание конфликта на неопределенный период времени. Данный вариант крайне нежелателен, так как он закроет все пути Украины в Евросоюз и НАТО.

Последний сценарий — воевать до победы. Однако такой вариант не устраивает народ. Они хотят окончания боевых действий.

Напомним, ранее лидеры стран «нормандской четверки» приняли решение разводить силы к концу марта следующего года.

Екатерина Брязгунова

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