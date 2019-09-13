Россия откажется от доллара

Иностранная валюта больше не привлекает российские финансовые власти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава министерства финансов России заявил, что в этом году российское правительство больше не будет покупать доллары. Кроме этого, Антон Силуанов отметил, что и в следующем году власти скорее могут скупать китайские юани или евро, но не валюту США.

Как выразился министр, Россия будет находиться в поиске "окна возможностей" и искать валюту, которая лучше всего подойдёт для сбережений, однако с большой долей вероятности это будет не доллар.

При этом, в ведомстве всё же подчеркнули, что отказ от американской валюты тормозиться из-за того, что именно она на данный момент обладает самой большой ликвидностью.

Дмитрий Шевченко