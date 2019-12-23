Россия отменит роуминг в 2020 году

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией, сообщает DEITA.RU.

По информации Минкомсвязи России, к марту 2020 года должны быть готовы финальные предложения по законодательному закреплению отмены роуминга в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Еще полгода потребуется на технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной тарификации роуминговых телефонных звонков.

Таким образом, отмену роуминга между двумя государствами можно ожидать к сентябрю 2020 года. Именно тогда и будет отменена плата за входящие вызовы между Россией и Белоруссией. Пока же ожидается подписание дорожной карты со стороны Белоруссии.

Дмитрий Санников