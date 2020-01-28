Россия отстояла бренд всемирно известной водки

Российская Федерация отстояла в Верховном суде Нидерландов права на несколько известных брендов водки, сообщает DEITA.RU. Россию представляло ФКП «Союзплодоимпорт», которое противостояло ГК S.P.I.Group Юрия Шефлера.

Жалобу в высшую судебную инстанцию Нидерландов отправил бизнесмен, потому что предыдущая инстанция постановила выплатить всю прибыль плюс €145 тысяч за последние 20 лет с продажи алкогольной продукции под «советскими» брендами: «Столичная» и «Московская».

Судебные разбирательства между Россией и предпринимателем велись на протяжении последних 20 лет. Споры начались после создания «Союзплодоимпорт», которому и отдали права на бренды, под которыми продукцию из СССР продавали с начала 60-х годов. После распада союза права в обход российского законодательства оказались под структурами предпринимателя.

Иван Юрьев