Фотографии банкнот, которые Россия печатает для Сирии, появились в Интернете, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, производством денег занимается российское акционерное общество «Гознак». Банкноты для Сирии в России начали печатать еще в 2012 году.

Денежной единицей в Сирийской Арабской Республике является сирийский фунт. В обращении в республике находятся банкноты номиналом 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 и 1000 фунтов.

Весной 2019 года Левада-центр огласил результаты опроса российских граждан по поводу военного присутствия России в Сирии. Выяснилось, что 55% отвечавших хотят прекращения военной операции.

Дмитрий Санников