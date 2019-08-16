Глава российского МИД назвал условие, при котором это произойдет, сообщает DEITA.RU.



Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, когда Россия передаст Японии два острова Курильской гряды, на которые несколько десятилетий претендует Страна восходящего солнца.

Лавров заявил, что передача Хабомаи и Шикотана состоится только в том случае, если Япония подпишет с Россией мирный договор и признает итоги Второй мировой войны.

Как отметил Сергей Лавров, вся проблема в том, что Токио отказывается признать итоги той войны. Передача островов возможна только после подписания мирного договора. Такая речь Лаврова – ответ на вопрос, заданный сахалинцем на форуме «Территория смыслов».

Елена Миронова