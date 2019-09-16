Россия победила Китай на ринге

В субботу, 14 сентября, в спорткомплексе «Олимпиец» прошёл шестой турнир на Кубок Азии «Россия - Китай», организованный Альянсом спортсменов Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин, турнир был посвящен 70-летию российско-китайских дипломатических отношений и прошел в лучших традициях АСП -Промоушена. Соревнования были организованы при поддержке администрации Приморского края и администрации города Владивостока.

Любители единоборств увидели 8 профессиональных боев по боксу, смешанному боевому единоборству ММА и кикбоскингу. В боях по правилам профессионального кикбоксинга в дисциплине К-1 участвовали шесть спортсменов.

В первом бою по кикбоксингу Исламов Денис (п. Заводской, Темп) встречался с Бобуром Гиясовым (г. Владивосток, Yanchev’s team), в напряженном, очень зрелищном бою, где было и рассечение и обоюдоострые контрвыпады обоих бойцов, победу одержал Денис Исламов. Награждение провёл Александр Захаров. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Двухкратный чемпион Мира и Европы.

Бобур Гиясов дебютант в международных соревнованиях, имеет титул Чемпион города Ташкент, Чемпион Ташкентского турнира. Денис Исламов – Призер чемпионата г. Москва по кикбоксингу.

Во втором бою уже было противостояние Россия - Китай. Lu Jun Dong встретился на ринге с Абдувахидов Ислам. Бой спортсмены начали с разведки и очень осторожно подбирали дистанцию для атак. Китайский боец очень интенсивно работал ногами, Ислам очень жёстко пробил несколько раз коленом в область печени своему оппоненту, рефери открыл счёт, но Lu Jun Dong уже не смог продолжить бой. Победа техническим нокаутом Абдувахидова Ислама.

Александр Старжинскй – КМС по кикбоксингу, победитель профессиональных боев К-1, победитель международного турнира ММА по версии Draka. В начале боя Александр сделал ставку на быстрые и жесткие атаки, но боец из КНР грамотно защищался и постоянно клинчевал российского кикбоксера. Второй раунд выдался очень тяжёлым для обоих бойцов, было потрачено очень много сил, китайский спортсмен в какой-то момент даже перехватил инициативу и вёл бой. В середине третьего раунда Александру удалось провести результативную атаку, которая привела к нокдауну, через 8 секунд отчета рефери Hou Kaijie восстановился, но следующий удар коленом отправил его на настил ринга в нокаут. Безоговорочная победа российского спортсмена.

Награждал победителя – Щербаков Александр Владимирович, депутат заксобрания Приморского края. Супервайзер боёв – Паник Денис Сергеевич – Судья международной категории.

По итогам турнира Сборная России одержала победу над Сборной КНР 4:1

«Кубок Азии – знаковые соревнования для нашего города и края в целом. Мы рады, что имеем возможность составить достойную конкуренцию китайским товарищам, и провести мероприятие такого уровня в нашем городе. Мы благодарим спортсменов за первоклассные бои, и их тренеров за высочайший уровень подготовки» - сказал Виктор Николаевич Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

Иван Юрьев