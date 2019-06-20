Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил на выставке в Санкт-Петербурге инновационный трамвай по технологиям космической корпорации, сообщает DEITA.RU.

Трамвай получил название «Челябинский метеор» по аналогии с небесным телом, упавшим на земную поверхность 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида.

Местом падения стало озеро Чебаркуль. Теперь в честь того знаменитого происшествия назвали российский инновационный транспорт.

В своем Twitter Рогозин не скрывает удовлетворения от проделанной работы и пишет, что уже ждет заказы от иностранных партнеров.

Космический трамвай разработан Усть-Катавским вагоностроительным заводом. В транспортном средстве используются технологии, которые Роскосмос намерен использовать и в освоении межзвездного пространства и поверхности луны.

Ранее Рогозин анонсировал создание роботов-аватаров для изучения и работы на Луне.

Более того, Россия планирует создать на Луне постоянную базу. По базе этой «лунные аватары» будут рассекать на «космических трамвайчиках». Все это - уже в недалеком будущем.

Таким технология позавидуют не только американцы, но и вообще все страны, стремящиеся покорить космос. Россия такую возможность им любезно предоставит - уверен Рогозин.

Однако светлые перспективы российского космоса пока что на корню обручаются шкурными интересами аферистов средней руки, работающих в госкорпорации.

Многочисленные факты воровства и головотяпства на фоне амбициозных заявлений - таков имидж «Роскосмоса» последних лет. Только за прошедшую весну волна скандалов и посадок накрыла структуру несколько раз.

Юрий Яскин, являющийся генеральным директором НИИ КП, входящим в структуру "Роскосмоса", покинул страну после инициирования руководством госкорпорации проверки возможных растрат в компании. Речь идет о миллиардах рублей.

В апреле выяснилось, что экс-гендиректор "Техномаша" Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, причастен и к хищениям денег, полученных за гособоронзаказ по техническому перевооружению Пермского порохового завода.

Что уж говорить о диких масштабах воровства на космодроме «Восточный», о которых DEITA.RU писала уже не раз.

Останутся ли Космический трамвай и лунные аватары в сладких грезах Дмитрия Рогозина, или же осознанность чиновников вкупе с жестким контролем от силовиков заставят структуру работать - вопрос времени.

Василий Кучин