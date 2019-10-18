Россия полностью перейдет на банковские карты

Эксперты спрогнозировали скорый отказ россиян от наличных денег. Молодежь, возрастом от восемнадцати до двадцати четырех лет, ратует за полный переход на банковские карты. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу платежной системы «Мир», более пятидесяти процентов указанной категории граждан страны готовы прямо сейчас отказаться от использования наличными деньгами в пользу электронных. Россияне, чей ежемесячный заработок значительно превышает средние показатели по стране, признались, что давно не держат в своих кошельках купюры.

«За» бумажные деньги выступают фактически все пенсионеры - более восьмидесяти процентов опрошенных пожилых россиян находящихся на заслуженном отдыхе, шестьдесят шесть процентов работников сферы услуг и шестьдесят четыре процента малообеспеченных россиян, чей доход не превышает двадцать тысяч рублей ежемесячно. Свою позицию граждане объяснили тем, что не во всех интересующих их местах можно расплатиться за услуги банковскими картами.

А между тем, по информации ТАСС у девяноста четырех процентов россиян есть действующая банковская карта.

Эксперты DEITA.RU отметили, судя по тому, что современная молодежь часто выходит из дома с одной только банковской картой в руках, следующее поколение россиян может и вовсе упразднить наличные средства, сделав банковскую систему страны полностью электронной.

Екатерина Цой