Россия может направить своих наблюдателей на выборы в Раду, сообщает DEITA.RU. Такую информацию передает источник в МИД РФ.

Как пишет РИА ФАН, полное право на это у РФ есть. По указу президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада будет распущена, а внеочередные выборы запланированы на 21 июля.

Представитель МИД РФ заявляет, что российская сторона должна направить наблюдателей со своей стороны на внеочередные выборы в Раду. При этом он дал понять, что к информации о парламентских выборах на Украине относятся осторожно – есть вероятность, что они не состоятся.

Добавим, что на Украине действует закон, запрещающий гражданам России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и депутатов украинского парламента. Тем не менее, МИД РФ считает иначе.

Анастасия Туркова