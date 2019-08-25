Член Совфеда Алексей Пушков убежден, что Украине следует думать о причинах быстрой потери населения, а не об отношениях Москвы с лидерами стран G7, сообщает DEITA.RU. Именно такое заявление сделал Пушков на своей странице в Twitter в ответ на слова министра Украины Владимира Омеляна.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон накануне сказал, что верит в Европу от Лиссабона до самого Владивостока. Разумеется, украинский власти не смогли пройти мимо такой мысли. И тут же Омелян сказал, что Европа станет такой только после того, как над Владивостоком поднимут желто-синий флаг.

В свою очередь, Москва также отреагировала на слова украинского коллеги. Пушков в Twitter написал, что политикам из Киева следует думать не о России и «Большой семерке» и украинским флагом над дальневосточной столицей, а задаваться вопросом, почему население Украины там быстро сокращается. Ведь если так пойдет и дальше, то уже к 2030-ым годам от Украины останется всего лишь половина или того меньше.

Екатерина Брязгунова