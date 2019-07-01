Все 20 вертолетов «Ансат» поставит Россия Китаю по ранее заключенному договору до конца 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал телеканалу «Россия 1» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, первый медицинский вертолет планируется сдать уже в 2019 году. Планируется, весь заказ на 20 вертолетов «Ансат» будет выполнен в 2020 году.

Ранее два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» получили Воздушно-космические силы России. Как пояснил главный конструктор вертолета Виталий Щербина, Ми-28НМ может применять широкий спектр воздушных средств поражения, включая ракеты воздух — воздух, сбивая ракеты противника. Название и характеристики новой ракеты засекречены.

Дмитрий Санников