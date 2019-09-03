Из-за главного экспортного товара России может ослабнуть бюджет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Эксперты иностранного агентства Fitch отмечают, что с 1 января следующего года вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН, согласно которым содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5 до 0,5%. Мера делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.

При этом, российская нефть марки Urals содержит больше серы, чем британская Brent. Именно поэтому сернистая нефть будет торговаться по более низкой цене, нежели продукт конкурентов. Эксперты сообщают, что сейчас разница между марками составляет 1,3 доллара за баррель.

Таким образом, в начале 2020 года разница между Urals и Brent может вырасти на 7 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может привести к тому, что налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть, в которой больше серы, чем в других сортах

Ранее перевозчики уже отмечали, что такая нефть невыгодна, так как для её применения приходится устанавливать дорогостоящие системы фильтрации выхлопов.



Дмитрий Шевченко