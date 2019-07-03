Израильский интернет развязал войну между Россией и США, сообщает DEITA.RU.



Один из израильских интернет-ресурсов - DEBKAfile - сообщил об атаке российской подводной лодкой американской субмарины у берегов Аляски.

Якобы подлодка США перехватила российскую в американских водах, но та ответила торпедой "Балкан-2000" и затопила американское судно. Дело было во вторник вечером, сообщается на этом портале. За этим инцидентом якобы последовали срочные политические консультации: вице-президент США Майк Пенс был вызван в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, а президент России Владимир Путин начал консультироваться с министром обороны Шойгу и своими военными советниками.

И буквально вслед за этим появилась информация о пожаре на экспериментальной российской подводной лодке и гибели 14 моряков-подводников. Несмотря на то, что оба этих инцидента не связаны один с другим, администраторы израильского интернет-ресурса поставили их в один материал.

2 июля 2019 года материал о происшествии, якобы имевшем место быть у берегов Аляски, появился и в американском сегменте интернета. В частности, вышла статья за подписью Майка Снайдера "Что-то случилось: российские и американские лидеры внезапно вызваны на неотложную встречу из-за слухов о возможной войне". Однако американец также ссылается на израильский ресурс и делает глубокомысленный вывод о том, что никто не узнает, что же случилось на самом деле.

Вместе с тем, новость об инциденте у берегов Аляски как российские, так и американские эксперты считают фейком. Именно об этом пишут на международном форуме подводников Cold War Submarine Veterans и называют новость не иначе, как чепухой, только в более грубой англоязычной форме.

Журналистам Deita.ru также не удалось разыскать в НАТОвской классификации российского вооружения торпеды "Балкан-2000".

Алексей Егоров