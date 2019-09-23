Россия потратит деньги на чужую армию

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За счёт российского бюджета будет модернизирована армия соседнего государства, сообщает DEITA.RU.
Абхазия получит материальную помощь от России для усовершенствования своей армии. Об этом стало известно из информации, опубликованной на официальном правовом портале.
При этом, также сообщается, что для согласования всех тонкостей выделения и распределения российских средств на абхазскую армию будут проведены специальные переговоры с участием обеих сторон.
Распоряжение о выделении денег соседней территории подписал президент России Владимир Путин. Сумма, на которую будет оказана помощь Абхазии пока не называется.
Дмитрий Шевченко