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Россия предлагает Японии ввести безвиз уже 6 лет
Россия еще шесть лет назад предложила Японии отказаться от визового режима, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.
Как рассказал в интервью изданию генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, серьезным фактором, который тормозит развитие туристических обменов между нашими странами, является унаследованный со времен «холодной войны» визовый режим въезда.
«Мы предлагали отменить визы 6 лет назад и на каждых переговорах возобновляем эти предложения. И до сих пор ответа на эту инициативу нет», - сказал РИА Новости Сергей Марин.
Как считает генеральный консул, по всей видимости, политическое решение еще не принято. «Между тем, в отношениях Японии с другими странами, такими как Таиланд, Китай и другими вопрос о безвизовом туристическом посещении давно решён. Напрашивается вывод, что уровень доверия между народами наших стран ещё не достиг паритетных значений», - говорит Сергей Марин.