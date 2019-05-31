Передвижение граждан между странами может стать свободным, сообщает DEITA.RU.

В ходе переговоров министра иностранных дел России с японскими коллегами, российская сторона предложила японским коллегам полностью отказаться от виз.

Иностранный коллега Сергея Лаврова Таро Коно отметил, как передаёт ТАСС, что страны могут начать двигаться в этом направлении, начиная с деловых и туристических поездок. Также министры выразили надежду на продолжение диалога по этой теме.

Глава российского МИД Таро Коно об инициативе президента России Владимира Путина ввести режим свободного перемещения для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

Ранее на этих же переговорах Лавров попросил японские власти быть более сдержанными в оценках интенсивных переговоров о Курильских островах.