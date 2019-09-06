Курилы в очередной раз стали яблоком раздора между двумя странами, сообщает DEITA.RU.

Вопрос о том, каким образом можно найти компромисс в "курильском" вопросе очень широко обсуждался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прямо на панельной дискуссии с участием лидеров России, Японии, Монголии, Индии и Малайзии.

Однако, те успехи, которых удалось достичь в личных беседах Владимира Путина с господином Синдзо Абэ, видимо, ещё не дошли до руководства российского посольства в Японии.

Как пишет ТАСС, российская сторона получила официальное представление от японских дипломатов о том, что они раздосадованы тем, что на Курильских островах открывается новый отечественный рыбоперерабатывающий завод.

Получив обращение, российские дипломаты в вежливой форме ответили японским коллегам и выразили надежду, что Япония "осознает реальность" того, что Курильские острова принадлежат России.

Также, российские представители отметили, что японской стороне стоит больше ценить переговорный процесс между лидерами России и Японии.

Дмитрий Шевченко

