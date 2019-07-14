Японскому информагентству стали известны подробности переговоров, сообщает DEITA.RU.



Японское агентство Kyodo опубликовало информацию с переговоров между Россией и Японией о передаче Курильских островов. Сообщается, что Российская Федерация не согласна передать Японии даже два из четырех островов.

По данным агентства, японская сторона для заключения мирного договора предложила передать ей два острова из четырех. Отказ мотивировали опасениями связи Японии и США. Кроме того, власти России опасаются того, что российское население не поддержит решение о передаче.

Елена Миронова