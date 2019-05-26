Сборная России проиграла команде Финляндии полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею со счетом 0 : 1, сообщает DEITA.RU.

Перед началом матча ничто не предвещало беды. Все наши «звезды» в порядке, травм нет. Кого там Финляндия выставит против Овечкина, Малкина, Ковальчука, Капризова, Гусева, Кучерова? Игроков такого уровня у скандинавов нет. Хотя и есть высокая самоотдача молодых игроков.

Но время игры шло, два периода ни одной из команд голов не принесли. Россияне пытались что-то создавать, финны с успехом зачатки креатива разрушали, убегая в контратаки, зарабатывая удаления и сами создавая голевые моменты.

Развязка наступила на 50 минуте, когда Анттила открыл счет. 10 минут – это очень много. В конце концов, канадцы забивали решающие шайбы за 2 секунды и даже за 0,03 секунды до финальной сирены. Но – не удалось, даже заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но удача была на стороне финнов. Сборная России вновь остается без золотых медалей и сыграет в матче за третье место.

Дмитрий Санников