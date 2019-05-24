В России ответили НАТО на требование покинуть Крым, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Североатлантический альянс подыгрывает новой украинской администрации, когда требует от России покинуть Крым. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

НАТО не собирается признавать Крым частью России и обращается к Москве с просьбой покинуть полуостров, вывести войска, заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Также требуют от России и освобождения украинских моряков, задержанных 25 ноября прошлого года.

Но, по словам депутата Юрия Швыткина, Россия никогда и никому не позволит говорить с собой языком ультиматумов и шантажа. В ответ НАТО предложили изучить историю принадлежности Крыма и прислушаться к мнению голосовавших людей.

А то, что происходит сейчас, по мнению Швыткина — это лишь знак поддержки нового президента Украины Владимира Зеленского.

Анастасия Туркова