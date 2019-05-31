Переговоры о мирном договоре стали намного интенсивнее, сообщает DEITA.RU.

Министр иностранных дел России призвал японскую сторону не будоражить население страны возрастающим темпом обсуждения курильского вопроса между странами.

По словам главы российского МИДа, как передаёт ТАСС, на пути достижения окончательного соглашения по курильскому вопросу существует ещё масса проблем, и поэтому руководству Японии не стоит раньше времени предвосхищать их исход в положительном для себя ключе.

Лавров также добавил, что российская и японская стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно.

Ранее стало известно, что за провал переговоров Ким Чен Ына и Трампа лидер КНДР наказал своего помощника.