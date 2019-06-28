Расчёты между странами переходят на национальные валюты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

ВТБ и Торговый банк Китая станут первопроходцами в деле дедолларизации и осуществления расчётов между соседними государствами за рубли и юани.



Решение о таком переходе было подписано министром финансов Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ган.

Теперь китайские банки смогут работать на территории России с большой выгодной. Сообщается, что на платежи в национальных валютах первыми будут переходить крупнейшие компании с государственным участием. Прежде всего ими станут производители энергии и представители сельского хозяйства.

Примечательно, что после подписания соглашения, расчёты, ранее прописанные в долларах, перейдут на расчёты в рублях и юанях.

Дмитрий Шевченко