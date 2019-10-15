Новости
Экологический конкурс проходит в Приморье
15 Октябрь 2019, 13:01
Россия скоро совсем откажется от паспортов
15 Октябрь 2019, 13:00
Стало известно, что Сбербанк будет продавать в отделениях
15 Октябрь 2019, 12:45
«Ты не поверишь» — раскрыт размер пенсии российской звезды
15 Октябрь 2019, 12:40
Вот как легально оформить парковочное место во дворе
15 Октябрь 2019, 12:25
Приморцы могут получить помощь адвоката бесплатно
15 Октябрь 2019, 12:10
Мощное землетрясение потрясло Дальний Восток
15 Октябрь 2019, 12:00
Поездки в Китай взлетят в цене на Дальнем Востоке
15 Октябрь 2019, 11:45
Россия скоро совсем откажется от паспортов
Россияне смогут получить услуги нотариуса без предоставления паспорта, сообщает DEITA.RU.
Минюст уже направил на рассмотрение депутатам Госдумы законопроект, который позволить оставившим свои биометрические данные россиянам получать нотариальные услуги без главного документа, удостоверяющего личность.
Данное нововведение, по словам сотрудников ведомства, - это еще один шаг в сторону цифровизации страны, в том числе в сфере предоставления различных юридических и нотариальных услуг.
В частности, в проекте Минюста, опубликованного на сайте правовой информации, говорится, что электронное удостоверение личности будет работать как при личном визите к специалисту, так и для удаленной работы сразу с несколькими нотариусами, находящихся на разных концах страны или мира. Например, с помощью биометрии россияне и нотариусы смогут сформировать необходимый единый документ с электронными подписями.
Список возможных действий по «удаленке» будет уточняться и расширяться по мере запросов населения.
Екатерина Цой