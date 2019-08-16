16 Август 2019, 18:30
Россия сократила свои вложения в госдолг США
Источник изображения: pixabay.com
Облигации США всё меньше интересуют российское правительство, сообщает DEITA.RU.
Россия вложила в июне в американские облигации всего 10,8 миллиарда долларов. При этом, ещё в мае объём вложений в ценные бумаги США со стороны России составлял 12 миллиардов.
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объясняла сокращение инвестиций в облигации США диверсификацией рисков и вопросом надежности хранения резервов.
Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года. Тогда РФ избавилась от ценных бумаг США на сумму в 80 миллиардов долларов.
Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...