Облигации США всё меньше интересуют российское правительство, сообщает DEITA.RU.

Россия вложила в июне в американские облигации всего 10,8 миллиарда долларов. При этом, ещё в мае объём вложений в ценные бумаги США со стороны России составлял 12 миллиардов.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объясняла сокращение инвестиций в облигации США диверсификацией рисков и вопросом надежности хранения резервов.



Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года. Тогда РФ избавилась от ценных бумаг США на сумму в 80 миллиардов долларов.

Дмитрий Шевченко