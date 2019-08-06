Новейшая российская космическая разработка позволит заряжать энергией корабли, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Военно-космической академии имени Александра Можайского занимается созданием группы роботов, которые смогут заряжать с помощью лазеров спутники на околоземной орбите.

В задачи группировки роботов будет входить обеспечение бесперебойной работы небольших космических аппаратов международной поисково-спасательной системы, а также ретрансляторов интернета, видео и радиосвязи.

Как отмечают эксперты в области космических технологий, новая разработка позволит продлить сроки работы аппаратов в полтора раза и сэкономить до трёх миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко