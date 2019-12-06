Россия - страна невозможностей: стать успешным все труднее

Минэкономразвития бьет тревогу. Уходящий год стал крайне неблагоприятным для российского малого бизнеса, сообщает DEITA.RU.



Российская экономика встала: по оценкам всемирного экономического форума, страна так и осталась на 43 месте в мире. Это связывают как с ростом коррупции, так и с введением новых санкций. Кроме того, малый бизнес переживает не лучшие времена.

Об этом красноречиво свидетельствует свежая статистика министерства экономического развития. Согласно данным, за 2019 год в России закрылось около 700 тысяч малых предприятии.

Массовая ликвидация юридических лиц вызвана ростом налоговой нагрузки, отмена пониженных тарифов и льгот, а также внедрение новой контрольно-кассовой аппаратуры. В основном страдает бизнес в регионах. Если в Москве и Московской области все относительно благополучно, то в 57 субъектах федерации зафиксировано резкое сокращение малого и среднего бизнеса.

Примечательно, что микрокомпании штатом до 15 человек и финансовым оборотом до 120 миллионов в год чувствуют себя неплохо. А вот те фирмы, в которых занято до 100 сотрудников, переживают кризис.

Их количество ежегодно снижается на 6-7 процентов. Также падение показателей малого бизнеса связывают и с реальным падением дохода населения. По оценкам Росстата, доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении за год.

Экспансия крупных сетевиков в регионы идет активными темпами. Крупные холдинги и сетевые компании приходят с уже устоявшимися схемами работы, узнаваемым имиджем, отработанной стратегией - и быстро вытесняют с локальнее рынков региональные аналоги.

Занятие бизнесом в России - дело рискованное. В 2019 году участились аресты бизнесменов. Практически каждый месяц какой-нибудь представитель предпринимательского сообщества оказывается за решеткой. Причиной этого могут стать как и реальные коррупционные преступления, так и давление «сверху» в борьбе за финансовые активы.

Достаточно вспомнить экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в хищении денег у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

Либо похищение у «Восточного банка» 2,5 млрд рублей и последующий арест главы Baring Vostok Майкл Калви и его бизнес-партнеров. В этих делах еще далеко до завершения расследования, но сам прецедент вызывает вопросы у юристов - не все так однозначно.

Отечественные бизнесмены попросту не знают, чего им ожидать завтра. В любой момент могут появиться новые санкции, по которым любые активы в странах ЕС могут заморозить «одним кликом».

Аннексия Крыма, дело Скрипалей многие другие прецеденты напрямую бьют по бизнесу. Евросоюз ввел санкции до июня 2020 года, и нет оснований предполагать, что их не продлят.

Во время прямой линии 2019 года проблему признал и президент Владимир Путин. По его словам, в результате различных манипуляций Россия потеряла из-за действий Европы около 50 миллиардов долларов. Европейские банки отказываются работать с российскими компаниями, уровень доверия крайне низок.

Отметим, что согласно правительственной программе, численность занятых в секторе МСП планируется увеличить до 25 млн человек к 2024 году. Национальный проект подразумевает создание аналогов МФЦ, но только уже специально под бизнес - там люди смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Однако усилия тщетны, если сам экономический климат не способствует развитию личного бизнеса.

К слову, осенью правительство снизило максимальную сумму кредита для малых и средних компаний с миллиарда до 400 миллионов по льготной ставке в 6,5 процентов. По задумке, эта мера должна была постигнуть компании на кредитование.

Тем не менее, по состоянию на лето 2019 года было заключено лишь 993 кредитных договора с субъектами МСП на общую сумму 45,4 млрд рублей, что трудно назвать значительными показателями.

Василий Кучин