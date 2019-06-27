Деньги от потока китайских туристов проходят мимо российского бюджета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Times.

Российской стороне до сих пор не удаётся наладить схему работы с китайскими туристами, которая бы максимально эффективно пополняла бюджет всех уровней. Нынешний объём поступлений в государственную казну не отвечает ситуации реального спроса на посещение России китайцами.

К таким выводам пришли британские публицисты, изучившие сложившуюся практику на российско-китайском туристическом рынке.

Как оказалось, одним из основных факторов, погружающих эту работу "в тень", является проведение большинства услуг для китайских гостей через наличные расчёты. К этому относятся проведение экскурсий, проживание в гостиницах, организация питания и т.д.

В качестве примеров, авторы приводят организацию покупок в специальных магазинах, где все товары продаются китайцам по завышенным ценам. Также известны случаи, когда владельцы китайских кафе на территории России просят своих гостей переводить им деньги за обед напрямую на свои китайские карты, тем самым избегая вообще каких-бы то ни было российских налогов.

Подобные "серые" схемы занимают как минимум половину всего туристического потока направления Китай-Россия. Эксперты оценивают ежегодные потери бюджета России в районе полумиллиарда долларов.

Кроме этого, одной из сопутствующих проблем названо злоупотребление безвизовой схемой, по которой в Россию въезжают до 80% всех китайских туристов. Объединяясь в туры, китайцы вытесняют туристов из других стран с главных достопримечательностей.

Дмитрий Шевченко