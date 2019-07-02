Это произошло всего за десять лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Аналитики консалтинговой компании Henley&Partners посчитали количество стран, граждане которых могут посещать Россию без оформления визы.

Данные по всем странам мира были составлены в индексе паспортов. Как оказалось, Россия заняла в этом рейтинг 51 строчку.

Первой оказались Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. За ними — Южная Корея, Германия и Финляндия с показателем 187 стран. Третье место делят Дания, Италия и Люксембург с 186 странами для свободного посещения.

Граждане России могут посещать 116 стран, не оформляя визу. А ещё в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира.

Примечательно, что меньше всего стран без виз могут посетить граждане Афганистана — всего 25 государств.

Дмитрий Шевченко