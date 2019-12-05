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Россия уходит из большого секса: все больше молодежи становится асексуалами

девушки, молодежь

Сексологи бьют тревогу: молодежь впадает в две крайности, сообщает DEITA.RU.

Заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов Инна Сорока рассказала новых тенденциях у российских подростков. В частности, речь шла о сексе.

Как пишет «Московский комсомолец», все меньше молодых людей и девушек узнают о сексе от родителей и учителей – в сумме около 23%. Остальные получают знания из Интернета и от сверстников. Сексолог считает, что такой подход может негативно отразиться на отношении подростка к сексу: он может не узнать всего и просто бояться неизвестности.

При этом, отмечает эксперт, у нового поколения есть 2 крайности. Первая, как правило, в отдаленных населенных пунктах. Молодежь там предпочитает лишаться девственности рано – уже в 14 – 15 лет. Также почти в каждой школе есть девочки, которые забеременели в 9 классе и ранее.

В то же время все больше молодых людей и девушек причисляет себя к асексуалам. Боясь неизвестности, они отказываются заниматься сексом вообще. Сегодня таких людей около 20% в возрасте от 18 до 30 лет.

Елена Миронова

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