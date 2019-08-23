Статистика преподнесла сюрприз, сообщает DEITA.RU.

Росстат отчитался о рекордном количестве россиян в возрасте от 100 лет и старше. По данным ведомства, на 1 января 2019 года их число составило порядка 20,6 тысячи человек.

Как отмечают "Известия", приведённая Росстатам статистика говорит о новом рекорде по численности долгожителей, достигших этого возраста.

В начале текущего года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

При этом численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.

Примечательно, что по данным Росстата, свыше 70% долгожителей являются женщинами.

Дмитрий Шевченко