Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД, сообщает DEITA.RU. О поддержке инициативы Комитетом Госдумы рассказал первый зампред комитета Андрей Красов.

Президент России Владимир Путин предложил такие поправки с условием, что право восстановить действие договора останется за Россией. А пока что, несмотря на мирные настроения наших политиков, не давать фору Соединенным Штатам в данном вопросе необходимо.

Договор американцы нарушали многократно, в том числе в случае с универсальными пусковыми установками МК-41, с беспилотными летательными аппаратами и ракетами-мишенями.

"Американская сторона нас, к сожалению, не услышала. Она еще и обвинила российскую сторону в невыполнении условий договора, указав на представленные Министерством обороны ракеты»,- сообщил Красов, добавив, что ракета не попадает под действие положения ДРСМД. Это модель 9М729 (SSC-8), дальность которой отличается от характеристик запрещенных ракет.

Анастасия Туркова