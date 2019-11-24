Новости
Россия вложит миллиарды в развитие Абхазии
24 Ноябрь 2019, 06:39
Развенчаны мифы о популярных напитках россиян
24 Ноябрь 2019, 05:16
Неправильная замена резины может угрожать здоровью водителя
24 Ноябрь 2019, 04:14
Зарплату бюджетников в 41 тысячу пообещали к 2024 году
24 Ноябрь 2019, 03:31
«Канальи»: депутат Боярский требует вернуть курилки в аэропорты
24 Ноябрь 2019, 02:17
Медведев пристыдил единороссов – «самовыдвиженцев»
24 Ноябрь 2019, 01:12
«Словоблуды и конъюнктурщики»: Путин обличает на съезде единороссов
24 Ноябрь 2019, 00:18
Кожемяко вошел в Генеральный совет «Единой России»
23 Ноябрь 2019, 23:04
Россия вложит миллиарды в развитие Абхазии
Программа помощи России Абхазии на три года составит 4,5 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. В начале декабря в Сухуме пройдет заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В инвестиционной программе речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. Один из основных социальных объектов - Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме.
Ранее правительство Дмитрия Медведева предложило прощать выплаты по бюджетным кредитам регионам страны, в обмен на налоги с новых предприятий. Сейчас в России регионы платят по бюджетным кредитам по 10%. После 2020 года правительство Дмитрия Медведева планировало увеличить проценты до 20, то есть в 2 раза. Согласно новой инициативе подчиненных Дмитрия Медведева, предложено оставить выплаты по кредитам на все том же уровне в 5%.
Дмитрий Санников