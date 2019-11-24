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Россия вложит миллиарды в развитие Абхазии

Медведев

Программа помощи России Абхазии на три года составит 4,5 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. В начале декабря в Сухуме пройдет заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В инвестиционной программе речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. Один из основных социальных объектов - Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме.

Ранее правительство Дмитрия Медведева предложило прощать выплаты по бюджетным кредитам регионам страны, в обмен на налоги с новых предприятий. Сейчас в России регионы платят по бюджетным кредитам по 10%. После 2020 года правительство Дмитрия Медведева планировало увеличить проценты до 20, то есть в 2 раза. Согласно новой инициативе подчиненных Дмитрия Медведева, предложено оставить выплаты по кредитам на все том же уровне в 5%.

Дмитрий Санников

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