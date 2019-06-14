Жители Донбасса снова имеют возможность получать российские паспорта, сообщает DEITA.RU. Источники, близкие к МВД, передали: их выдают их на границе территорий стран для всех желающих, проживающих в ЛНР и ДНР. Власти Украины считать их полноценным официальным документом отказались, а президент РФ Владимир Путин посчитал, что в гуманитарных целях это дело нужно завершить.

Граждане обращаются за российским паспортом в один из двух пунктов выдачи. Желающих набралось 12 тысяч человек, из них получили одобрение 1,2 тысячи.

До этого некоторые смельчаки, тридцать четыре гражданина Донбасса, приезжали за паспортом даже в Россию. Предполагается, что в скором времени привозить людей из ДНР и ЛНР в Россию для оформления документов будут едва ли не каждый день.

Анастасия Туркова

