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Россия возразила на действия WADA

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Российское антидопинговое агентство РУСАДА отправило официальное возражение на санкции к российскому спорту, сообщает DEITA.RU.

Как следует из сообщения пресс-службы WADA, российское агентство приняло решение о несогласии с действиями WADA. Теперь всемирная организация заявила о том, что спорт будет решаться в спортивном арбитражном суде.

Глава организации подчеркнул, что WADA намерена отстаивать свое решение и считает его единственно правильным.

Напомним, что, согласно решению WADA, принятому 9 декабря, Россия в течение четырех лет не сможет проводить крупные соревнования на своей территории, а спортсмены лишатся возможности выступать под флагом страны.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся страной» и заявил о том, что весь спортивный мир сейчас настроен против России. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу судьбы молодых спортсменов. 

Александра Маслова

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